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أقل قسط شهري 3665 جنيها.. ننشر كراسة شروط حجز شقق "جنة"

12:10 م الأحد 19 يوليه 2020
أقل قسط شهري 3665 جنيها.. ننشر كراسة شروط حجز شقق "جنة"

شقق مشروع جنة

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، اليوم الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ضمن المشروعات التي يتضمنها الطرح، مشروع جنة للإسكان الفاخر، حيث يتم طرح الحدات في 4 مدن، هي: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترًا.

ويصل مقدم الحجز لشقق جنة 80 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، بينما سجل أقل قسط شهري 3665 جنيها، لشقق مدينة دمياط الجديدة، ووصل أعلى قسط شهري 6500 جنيه لشقق الشيخ زايد، حيث تصل مدة السداد 20 سنة بفائدة 7%.

ونشر الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط، والتي جاءت على النحو التالي:

صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري الوحدات السكنية مشروع جنة

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