القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات مصريين وتجديد 60 عقد عمل بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل مستحقات 949 عاملا مصريا.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات مليون و791 ألفا و504 ريالات سعودية، أي ما يعادل 4 ملايين و283 ألفا و638 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تجديد عقود وتأشيرات العمل تم اعتمادها لـ 60 عاملا.

وكشف الملحق العمالي وليد عبد الرازاق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المكتب تلقى خلال شهر يونيو الماضي 29 شكوى من العمال المصريين، حل منها 20 شكوى بالطرق الودية، وتم إحالة 3 شكاوى إلى الجهات القضاء، وما زال هناك 6 شكاوى قيد البحث والدراسة.

وبلغ إجمالي الزيارات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية، والميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، والاستشارات العمالية المقدمة من العمال 2507، ووصل عدد الطلبات المنتهية مراجعتها والتي تم تجديد رخصة العمل وتأشيرة الخروج النهائي 128 عاملا.