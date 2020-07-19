أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات مصريين وتجديد 60 عقد عمل بالسعودية

10:50 ص الأحد 19 يوليه 2020
القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات مصريين وتجديد 60 عقد عمل بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل مستحقات 949 عاملا مصريا.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات مليون و791 ألفا و504 ريالات سعودية، أي ما يعادل 4 ملايين و283 ألفا و638 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تجديد عقود وتأشيرات العمل تم اعتمادها لـ 60 عاملا.

وكشف الملحق العمالي وليد عبد الرازاق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المكتب تلقى خلال شهر يونيو الماضي 29 شكوى من العمال المصريين، حل منها 20 شكوى بالطرق الودية، وتم إحالة 3 شكاوى إلى الجهات القضاء، وما زال هناك 6 شكاوى قيد البحث والدراسة.

وبلغ إجمالي الزيارات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية، والميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، والاستشارات العمالية المقدمة من العمال 2507، ووصل عدد الطلبات المنتهية مراجعتها والتي تم تجديد رخصة العمل وتأشيرة الخروج النهائي 128 عاملا.

محمد سعفان وزير القوي العاملة عقد عمل بالسعودية

الخبر التالى:

"مصر للطيران": إقلاع 16 رحلة تقل 2000 راكب من جنسيات مختلفة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإفتاء تعلن الاثنين موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى