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برلماني يطالب بمحاكمة العاملين في قنوات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى

05:00 ص الأحد 19 يوليه 2020
برلماني يطالب بمحاكمة العاملين في قنوات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى

النائب جون طلعت

(مصراوي):

وصف جون طلعت عضو مجلس النواب، الحملة التي شنتها قنوات الإخوان ضد مؤسسات الدولة المصرية والجيش المصري خلال الأيام الأخيرة بـ"القذرة والمدبرة"، مشيرًا إلى أن المشاركين فيها يستحقون المحاكمة بتهمة العمالة والخيانة العظمى.

وقال "جون" في بيان صحفى صادر عنه اليوم: "هناك فارق بين المعارضة والعمالة، فقد تختلف على طريقة إدارة الدولة لكن لا يمكن أن تختلف على الدولة نفسها، وعندما تقف في صفوف الأعداء ضد وطنك بدعوى المعارضة فأنت لست معارضًا بل عميل وخائن".

وأكد جون، أن المواد الإعلامية التي يتم بثها على الشاشات الإخوانية تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد فكرة الوطنية المصرية، وأضاف: "كيف يقبل مصري أن يستضيف مسؤول تركي أو قيادة عسكرية في حكومة الوفاق الليبية ويطلب منها الإساءة للجيش المصري".

جون طلعت قنوات الاخوان الخيانة العظمى

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