بعد اعتراض الأزهر.. ننشر نص قانون تنظيم دار الإفتاء قبل مناقشته غدًا في البرلمان
(مصراوي):
أرسل الأزهر الشريف بخطاب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض على مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وينشر (مصراوي) نص مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبًا، والذي انتهت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، من الموافقة عليه تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان غدًا الأحد.
الخبر التالى:"القرار الآن في يد النواب".. أول تعليق من البرلمان عقب اعتراض الأزهر على قانون الإفتاء
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