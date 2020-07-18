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بعد اعتراض الأزهر.. ننشر نص قانون تنظيم دار الإفتاء قبل مناقشته غدًا في البرلمان

10:10 م السبت 18 يوليه 2020
بعد اعتراض الأزهر.. ننشر نص قانون تنظيم دار الإفتاء قبل مناقشته غدًا في البرلمان

الأزهر الشريف

(مصراوي):

أرسل الأزهر الشريف بخطاب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض على مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

وينشر (مصراوي) نص مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبًا، والذي انتهت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، من الموافقة عليه تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان غدًا الأحد.

علي عبدالعال مجلس النواب قانون تنظيم دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية

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