رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في تنصيب راعي الكنيسة الجديد بالعبور

(مصراوي):

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، في تنصيب القس جوهر عزمي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعبور، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وسنودس النيل الإنجيلي، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والشيخ يوسف السعداوي مدير إدارة الأوقاف بالعبور، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بمدينة العبور.

وتم خلال الحفل الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والخاصة بعودة فتح الكنائس، وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب حفل التنصيب، وقال في كلمته: "نتوجه بالشكر إلى الله أولًا على اجتماعنا الأول أثناء جائحة كورونا، كما نثمن الدور الذي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، والدور غير المسبوق في حماية مصر.

وتابع: "شعرنا أن لنا وطنًا يحمينا، ونصلي إلى الله من أجل حماية وسلامة بلادنا، كما نبارك ونهنئ القس جوهر عزمي وأسرته وشعب الكنيسة، بتنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعبور".

وشارك في برنامج الحفل، الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل والفاضل القس سليمان صادق، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والدكتور القس عاطف مهني عميد كلية اللاهوت الإنجيلية.

​