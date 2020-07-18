اللواء محمد عامر مديرا لمرور الجيزة.. و"عبد الرازق" مساعدا للوزير

كتب - محمد شعبان:

شهدت حركة التنقلات العامة لوزارة الداخلية التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تغيرات في إدارات المرور لاسيما القاهرة والجيزة.

تغييرات رفيعة المستوى بقيادات المرور شهدتها حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم السبت.

الحركة شملت تصعيد اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية لمرور الجيزة ليتولى منصب مدير الإدارة العامة للمرور خلفا للواء علاء متولي.

محافظة الجيزة كان لها نصيب في مسلسل التصعيد، وتم ترقية اللواء محمد عامر نائب مدير مرور الجيزة ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

اللواء "عامر" كان يشغل منصب مدير إدارة مرور الشرقية قبل نقله عام 2018 كأحد نواب مدير مرور الجيزة، وتم تجديد الثقة فيه العام الماضي لتميزه.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، حركة تنقلات قيادات الوزارة، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.