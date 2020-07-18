بالصور.. رئيس جهاز تنمية التجارة يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث إنشاء مناطق لوجستية

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له، بمقر الجهاز؛ لبحث أوجه التعاون لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية بالمحافظة، خصوصًا مناطق الطور والسدر وشرم الشيخ، وذلك بحضور ممثلي كبرى السلاسل التجارية الكبرى.



وقال عشماوي إن وزارة التموين لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض المحافظة؛ خصوصًا في ما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية؛ لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية، مما سيقلل حلقات تداول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع.



ومن جانبه، أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن المحافظة تتمتع بكل الخدمات لديها 64 ألف غرفة فندقية، كانت تستضيف 128 ألف سائح أسبوعيًّا قبل جائحة كورونا، كما أن المحافظة تستهدف توطين مليون مواطن على أرضها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يؤكد أنها محافظة واعدة للاستثمار؛ خصوصًا في ما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبرى خاصة بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد رؤية تنموية لمنطقة سانت كاترين، كما أن الرئيس لديه اهتمام كبير بالمشروعات التنموية على أرض المحافظة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من متحف شرم الشيخ في شهر سبتمبر المقبل.



ودعا المحافظ مساعد أول وزير التموين لزيارة المحافظة وبحضور ممثلي كبرى السلاسل التجارية الكبرى للتعرف على الأراضي المقرر تنفيذ المشروعات عليها وأيضا احتياجات المحافظة من المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أن المحافظة بصدد إنشاء مركز عالمي مال وأعمال وأيضا سياحة المؤتمرات وسياحة المهرجانات.



واستعرض عشماوي ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين وجار تنفيذها على أرض الواقع باستثمارات تقد بنحو 50 مليار جنيه لـ18 مشروعًا في 11 محافظة على مساحة 360 فدانًا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية بجانب أيضا ميكنة مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف عشماوي أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية ، لافتا إلى أن الجهاز أحد أجهزة وزارة التموين ولديه خريطة استثمارية باحتياجات كل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الانفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف كل محافظة .



كما تفقد المحافظ، الإدارة المركزية للعلامات التجارية بالجهاز وأطلع على آليات العمل وتسجيل العلامات التجارية خاصة بعد تدشين الوزارة خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة.