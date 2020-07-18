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يهوى القفز بين العمارات.. "القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة مصري بالكويت سقط من الطابق التاسع

04:54 م السبت 18 يوليه 2020
يهوى القفز بين العمارات.. "القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة مصري بالكويت سقط من الطابق التاسع

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تفاصيل وفاة مواطن مصري سقط من الطابق التاسع في منطقة المنقف بالفحيحيل في الكويت.

وكلف سعفان، حسب بيان اليوم السبت، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة الحادث والتواصل مع أسرة المتوفي؛ لإبلاغهم خالص التعازي، والتنسيق مع القنصلية؛ لإنهاء إجراءات دفن الجثمان، حسب رغبة أسرته.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، إن أجهزة وزارة الداخلية الكويتية فتحت تحقيقًا في ملابسات وفاة المواطن المصري، الذي سقط من الطابق التاسع في منطقة المنقف بالفحيحيل- الكويت.

وكشف والد المتوفى عن أن نجله من مواليد 2003، يهوى القفز من عمارة إلى أخرى؛ لكنه في أثناء قفزه اختل توازنه وكانت المسافة طويلة وسقط من الدور التاسع على الأرض وتوفي بعد أن كان موجودًا على درج العمارة مع أصدقائه، وسجلت النيابة قضية "قتل خطأ"- جنح أحداث.

وفاة مصري بالكويت القوى العاملة الكويت محمد سعفان

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