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وفد أزهري يتفقد الموقع المقترح لإنشاء فرع للجامعة بمرسى مطروح

04:45 م السبت 18 يوليه 2020
وفد أزهري يتفقد الموقع المقترح لإنشاء فرع للجامعة بمرسى مطروح

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب - محمود مصطفى:

زار وفد من جامعة الأزهر بتكليف من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، محافظة مرسى مطروح، السبت، لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء فرعٍ للجامعة بمدينة مطروح؛ تمهيدًا لدراسة الموضوع، والوقوف على مدى توافر المقومات الماديَّة والبشريَّة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ تلبيةً لرغبة المحافظة في إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح عاصمة المحافظة.

.والتقى وفد الجامعة الذي ضم كُلًّا من: نائبي رئيس الجامع: الدكتور يوسف عامر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، ومؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة، ونائبَ المحافظ والسكرتير العام، وتفقدوا موقع الأرض المقترح على الطبيعة؛ لدراسة إمكانية وضع حجر الأساس.

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر مرسى مطروح مدينة مطروح

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