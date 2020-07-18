نقلة كبيرة بالسكك الحديدية.. وزير النقل يشهد الانطلاقة الجديدة للقطارات عالية المستوى

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات؛ لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.

جاء ذلك في إطار متابعة الفريق كامل الوزير، اليوم السبت، اصطفاف 4 قطارات جديدة بمختلف الدرجات عالية المستوى، تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع الوزير: يتضمن الأول قطارًا جديدًا بالكامل؛ يتكون من جرار جنرال إلكتريك الأمريكي الجديد، حيث وصل حتى الآن 70 جرارًا جديدًا من إجمالي 260 جرارًا مخططًا توريدها للسكة الحديد، والعربات الروسية الجديدة التي وصل منها حتى الآن 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة روسية جديدة مختلفة الدرجات، والثاني قطار يتكون من جرار جديد وعربات VIP وعربات TOP VIP تم تجميعها بأيادٍ مصرية في مصنع "سيماف"، والثالث يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها وإعادة تأهيلها بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، من إجمالي 90 عربة إسباني، والرابع يتكون من جرار جديد وعربات درجة ثالثة عادية تم تطويرها بمصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع من إجمالي تطوير 200 عربة.

وتجول الوزير داخل القطارات التي زينتها الورود وأعلام مصر، والتقى عددًا من الجماهير الموجودة بمحطة مصر، والتي حرصت على مشاهدة القطارات والعربات الجديدة والتقاط الصور.

وأكد وزير النقل أن اليوم يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة الخدمات المقدمة بالسكك الحديدية، وجاءت تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والخاصة بالتحديث الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر؛ بحيث يرى المواطن سكة حديد جديدة، وهو ما شاهده جمهور الركاب اليوم.

وأكد الوزير أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات؛ لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ الخطة الشاملة؛ لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد في مصر من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًّا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وتطوير الورش وتأهيل العنصر البشري وتطوير علاقة العاملين بعضهم ببعض وعلاقتهم بالجمهور؛ لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.