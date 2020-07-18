بعد تطوير 3 عربات.. الوزير: تشغيل القطارات الجديدة خلال عيد الأضحى في هذه الحالة

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تطوير ثلاثة أنواع من العربات؛ وهي الدرجة الثالثة والأولى فاخرة والإسباني، مشيرًا إلى أن جميع أعمال تطوير العربات تمت بأيادٍ مصرية وداخل ورش السكك الحديدية، وشركة "سيماف" التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف الوزير أن الوزارة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تحتفل اليوم بتشغيل الجرارات الجديدة والعربات الروسية الجديدة، كبداية لمرحلة التطوير الشاملة التي التزمنا ووعدنا بها، لافتًا إلى أن هذا الاصطفاف هو جزء من اصطفافات لـ38 قطارًا بـ11 محطة رئيسية بالجمهورية؛ هي (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وأسوان والأقصر والمنيا وسوهاج).

واشار وزير النقل إلى أنه سيتم تشغيل بعض هذه القطارات ضمن خطة التشغيل في عيد الأضحى المبارك في حالة وجود أي كثافات في حجوزات العيد من الركاب، موضحًا أنه سيتم اصطفاف العربات حتى العيد؛ لمشاهدة الركاب التحديث الكبير لقطارات السكك الحديدية.