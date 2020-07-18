أرضي وأخير وأدوار متكررة.. ننشر كراسة شروط سكن مصر في 5 مدن جديدة

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ شبكة محولات شرق سوهاج على مساحة 27 فداناً

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، غدا الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ضمن المشروعات المطروحة للحجز، مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط حيث يتواجد المشروع في 5 مدن بإجمالي 691 شقة: (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة- غرب قنا- ناصر غرب أسيوط- القاهرة الجديدة)، كما تتراوح المساحات من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.

وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويصل سعر الشقة الـ106 أمتار في المنيا الجديدة إلى 364 ألف جنيه في المنيا الجديدة، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل إلى 676 ألف جنيه.

أما في مدينة القاهرة الجديدة وهي الأغلى ضمن هذا المشروع وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من 811 ألف جنيه، وحتى 880 ألف جنيه؛ لكن في مدينتي غرب أسيوط وغرب قنا تبدأ الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل إلى 395 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

وحصل مصراوي على كراسة شروط الحجز والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي: