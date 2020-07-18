بحد أدنى 600 جنيه.. صرف 338 مليون جنيه للعاملين بالسياحة والنسيج



كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، في صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن قيمة الأموال التي صرفت حتى الآن وصلت إلى 338 مليون و 594 ألف جنيه، لنحو 295 ألفا و402 عامل يعملون في 3098 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى أن الصرف تم بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

وقال الوزير، إن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 203 ملايين و316 ألف جنيه، لـ 195 ألفا و 796 عاملا يعملون في 2900 منشأة.

وعن قطاع الغزل والنسيج (خاص وعام)، أوضح الوزير، أنه تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 36 مليونا و 576 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد سعفان، أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة، خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.