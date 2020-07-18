شبورة ورطوبة 85%.. الأرصاد توضح تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم وحتى منتصف الأسبوع يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تستقر درجات الحرارة عند 35 درجة على القاهرة، ويكون الجو مائل للحرارة، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم، أن الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة 42 درجة على جنوب الصعيد.

وتابع: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة حتى منتصف الأسبوع بين 34 و34 درجة، و30 درجة على السواحل الشمالية، و38 و 39 على جنوب سيناء، بينما تصل لـ39 وحتى 42 على جنوب الصعيد.

وأكد أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة تتمثل في وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لافتًا إلى أن وجود الشبورة المائية يساعد على تقليل الاحساس بالحرارة في الصباح الباكر حيث يكون الجو لطفيا بشكل مؤقت، لكن مع سطوع أشعة الشمس وارتفاع نسبة الرطوبة يكون الاحساس بالحرارة أكثر.

وسجلت نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية 85%، و67% على جنوب سيناء بينما تراوحت بين 65% و35% على شمال وجنوب الصعيد.