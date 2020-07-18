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السيطرة على حريق بأحد العقارات بالموسكي دون إصابات

10:22 ص السبت 18 يوليه 2020
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كتب- محمد نصار:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب بالعقار رقم ١٥ شارع الموسكي مع شارع الشواذلية بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغُا بحسب بيان، بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضي و٣ طوابق الأول والثاني عبارة عن محلات وامتد الحريق إلى الدورين الأول والثانى وعلى الفور تم الدفع ب ٨ سيارات إطفاء للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.

وقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

حريق عقار حريق الموسكي الحماية المدنية

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