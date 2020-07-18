هدية من الإمبراطورة أوجيني.. تعرف على أهم عربات متحف المركبات الملكية (صور)

تعمل وزارة السياحة والآثار على قدم وساق للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة متحف المركبات الملكية، بحي بولاق، تمهيدًا لإعادة افتتاحه الشهر المقبل.

ويضم المتحف أكثر من 29 مركبة ملكية، أهمها على الإطلاق عربة "الآلاي" والتي أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني زوجة نابليون الثالث، إلى الخديوي إسماعيل بمناسبة حفل زفافه.

وقالت سماح محمود أحمد، أمين عهدة العربات الملكية بالمتحف، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تأتي أهمية هذه العربة وقيمتها من الأحداث التاريخية المهمة التي شهدتها، ومن المواصفات القياسية التي تمتاز بها والتي لا تتوفر لكثير من العربات والمركبات الملكية الأخرى.

وأضافت سماح: "أهدت الإمبراطورة الفرنسية أوجيني هذه العربة للخديوي إسماعيل، وحضر بها حفل زفافه، كما حضر بها حفل افتتاح قناة السويس، كما كان يحضر بها الملك فاروق افتتاح دورات البرلمان المصري، ويوجد الكثير من الفيديوهات له في هذا الإطار".

وأكملت سماح: "تمتاز هذه العربة بكثرة الخيول التي تجرها والتي تبلغ من 8 خيول إلى 10، كما أنها تتميز بالحلي والنحاس الأصفر الذي يزينها، كما أن فوانيسها بللور، وإضاءتها مبهرة بمقاييس الإضاءة في القرن التاسع عشر لأن قوتها تبلغ 16 فانوس".

وحول ترميم العربة أكدت سماح، أن هناك بعض الرسوم والزخارف النباتية تم مسحها، قبا أن تستعيدها إدارة الترميم، وترميم الستائر وأخشاب العربة وألوانها.

وأنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (1863-1879)، وسُمي حينها بمصلحة الركائب الخديوية، ثم تغير اسمه إلى مصلحة الركائب السلطانية عام 1914، ثم مصلحة الركائب الملكية عام 1924، ثم يتحول اسمه أخيرًا إلى متحف الركائب الملكية في عام 1978، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف مشابهة في روسيا وإنجلترا والنمسا.