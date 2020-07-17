"مصراوي" داخل مصنع قادر.. هنا تصنع 300 ألف كمامة يوميًا لمواجهة كورونا (فيديو)

(مصراوي):

قال اللواء إسماعيل سويد، مدير مشروع إنتاج الكمامات بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع ينتج كمامة من 3 طبقات بطاقة 300 ألف كمامة يوميًا.

وأوضح سويد، لـ"مصراوي"، أن الماكينات الخاصة بتصنيع الكمامات الطبية من مادة "الألترا سونيك"، واستخدام الكمامات من 4 إلى 6 ساعات في اليوم، مضيفًا أن المصنع استورد خط إنتاج كمامة "N95" لأول مرة.

وأكد أن المكان يحقق أعلى مواصفات الجودة والبيئة بمجرد دخول العاملين وتعقيمهم بشكل كامل، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن تصنيع الكمامات الطبية فتح فرص عمل، والمصنع يعمل على مدار 24 ساعة، ولا توجد كمامة تلمسها أي يد من العمال بدون ارتداء الجوانتي.

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