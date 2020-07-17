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احذروا الباعة المتجولين.. "الزراعة": 7 نصائح تكتشف بها الأضحية المصابة

09:17 م الجمعة 17 يوليه 2020
احذروا الباعة المتجولين.. "الزراعة": 7 نصائح تكتشف بها الأضحية المصابة

نصائح تكتشف بها الأضحية المصابة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن عادل مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، إن الهيئة تستقبل الشكاوى والاستفسارات، على الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، على الخط الساخن 19561، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة، استعدادًا لعيد الأضحى.

وأضاف عادل لـ"مصراوي"، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، والوزارات المعنية، تنظم حملات على أماكن بيع الأضاحي؛ للتأكد من سلامتها قبل البيع، لافتًا إلا لضرورة الشراء من جزار موثوق فيه، واتباع خطوات رئيسية للحد من شراء أضحية مصابة أو هزيلة.

وهي كالتالي:

1- لا تشترِ من الباعة المتجولين:

الشراء من الأماكن المعدة؛ لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

الفحص الشكل الخارجي ( الظاهري):

2- تأكد من عدم وجود قطع في الأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية على الفروة.

3- انتقِ الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل (مطأطأ الرأس) أو الراقد ويلاحظ أثناء، حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

4- انتبه من وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

5- افحص العينين بحيث تكون، لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو إحمرار.

6- افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيفًا.

7- افحص أسنان الخروف جيدًا.

الأضحية وزارة الزراعة أيمن عادل

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