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3 ملايين جنيه غرامة للموفد المخالف.. السيسي يصدر قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية

07:50 م الجمعة 17 يوليه 2020
3 ملايين جنيه غرامة للموفد المخالف.. السيسي يصدر قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي


(مصراوي):

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

ويهدف القانون إلى الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفي حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 ملايين جنيه حال عدم رد النفقات.

ويأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات، والرغبة في خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.

وكشف الواقع العملي، وجود ثغرات ومشكلات عملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين في ظل الوضع القانوني الحالي، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد، فضلًا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم إيضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.

ويحقق القانون بما يضعه من ضوابط الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله.

الرئيس السيسي قانون تنظيم البعثات المنح الدراسية

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