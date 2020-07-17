"كدمات وكسور وعضّة".. "قومي الطفولة" يتدخل لإنقاذ رضيعة من تعذيب والدها



كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله في واقعة اعتداء أب وتعذيبه لطفلته التي تبلغ من العمر 4 أشهر وتسبب في إصابتها بكدمات بالوجه من الناحية اليسري واليمني وعضة بالكتف الأيسر وكسر بمنتصف عظمة الساق اليمنى.

ولفت المجلس في بيان اليوم الجمعة، إلى إجراء جبيرة فوق الركبة وكسر منتصف عظمة الزند الأيسر وتم عمل جبيرة فوق الكوع وفقا لتقرير مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج.

ولفتت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى رصد الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفور تم إحالتها إلى خط نجدة الطفل 16000 للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت إنه تم التوصل إلى والدة الطفلة مساء أمس لتقديم الدعم والمساندة لها وللطفلة وتحرير المحضر رقم 12782 لسنة 2020 جنح المرج، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حاليا في الواقعة.

وأشارت "السنباطي" إلى ندب محام من وحدة الدعم القانوني التابعة لخط نجدة الطفل 16000 لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانوني اللازم، وبحضور أخصائية اجتماعية لتقديم تقرير بتوصياتها بشأن إخراج الطفلة من حالة الخطر الذي تتعرض له وفق أحكام قانون الطفل، مؤكدة تقديم الدعم اللازم للطفلة.

وأكدت "السنباطي" أن الواقعة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفلة وتعريض حياتها للخطر طبقا للمادة 96 من قانون الطفل المصري والذي ينص على "يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية (إذا تعرض أمنة أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر).