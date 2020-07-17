"معجزة وتحيا مصر".. مستشار الحكومة ينشر صور تطوير عين الصيرة

(مصراوي):

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الصور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمنطقة عين الصيرة، تظهر مدى تغيرها عقب عملية التطوير الشاملة التي شهدتها.

وعلق يونس على الصور قائلًا: "معجزة عين الصيرة يا مصريين.. تحيا مصر".

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