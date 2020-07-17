"الرقابة الإدارية" تحذر من نشر أخبار كذابة عنها (بيان رسمي)

كتب- محمد سامي:

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانًا لها اليوم الجمعة، قالت فيه إن المركز الإعلامي للهيئة، رصد نشر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا غير صحيحة تخص أعمال الهيئة، أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا مثل نشر خبر كاذب عن ضبط كبير مفتشي التموين بمحافظة الإسماعيلية، وآخر حول التحفظ على مبلغ 13 مليار جنيه، مضيفة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأخبار الكاذبة.

وتناشد الهيئة المواطنين، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة، وتهيب بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

مضيفة أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية أعمال أخرى، من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الرابط: https://www.aca.gov.eg/arabic/Pages/default.aspx

أو من الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على العنوان: https://www.facebook.com/ACAEgypt

واختتمت الهيئة بيانها، أنه نظرًا لاستفسار عدد من المواطنين، عن سبب هذا البيان، تم إعادته متضمنًا سبب ذلك، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.