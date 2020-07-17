"جايكا" تنظم دورة تدريبية لإتاحة المعلومات لذوي الإعاقة البصرية

كتب- مصراوي:

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في الدورة التدريبية الثالثة لإعداد المدربين وتدريبهم على استخدام برنامج (ديزي)، التي تعقدها وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك عبر الإنترنت، بداية من الأسبوع القادم.

وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع التعاون الفني لإتاحة المعلومات لذوي الإعاقة البصرية بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ووزارة الاتصالات، ومكتبة الإسكندرية، بهدف إعداد مجموعة من الشباب المتطوعين على تحويل الكتب المطبوعة إلى كتب ناطقة، وذلك لتيسير الاطلاع على الكتب لمتحدي الإعاقة البصرية باختلاف درجة الإعاقة، ودعمًا من الأطراف المشاركة في المشروع للطلبة والباحثين والمثقفين والمهتمين منهم، ودفعًا لهم على طريق طلب العلم والثقافة.

وتشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في هذه الدورة بعدد ثمانية متدربين، إلى جانب المتدربين من وزارة الإتصالات، ومكتبة الإسكندرية، وينقسم المشاركون إلى أربع مجموعات، وتتلقى كل مجموعة منهم الدورة التدريبية خلال إحدى الفترات التالية: من 19 إلى 26 يوليو 2020، ومن 9 إلى 13 أغسطس 2020، ومن 23 إلى 27 أغسطس 2020، ومن 6 إلى 10 سبتمبر 2020، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ويأتي مشروع التعاون الدولي في إطار توجه الدولة المصرية نحو رعاية متحدي الإعاقة، وجهود وزارة الثقافة في هذا الإطار، حيث قامت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بافتتاح مكتبة المكفوفين، ضمن القاعات المطورة بمبنى دار الكتب المصرية بكورنيش النيل.​