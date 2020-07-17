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رئيس "الوطنية للصحافة" ينفي تحديد موعد إعلان تغيير قيادات المؤسسات الصحفية

02:28 م الجمعة 17 يوليه 2020
رئيس "الوطنية للصحافة" ينفي تحديد موعد إعلان تغيير قيادات المؤسسات الصحفية

عبد الصادق الشوربجي

أكد عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عدم صحة ما تردد حول تحديد موعد إعلان التغييرات الصحفية الجديدة لقيادات المؤسسات الصحفية القومية.

وقال الشوربجي، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن الأمر مازال في مرحلة المشاورات والاجتماعات لدراسة الأمر بشأن الاختيارات.

وكان الشوربجي ذكر في تصريحات له عقب توليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن أول خطوة لإصلاح المؤسسات الصحفية، ستبدأ باختيار رؤساء المجالس ورؤساء التحرير.

وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة، أن المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، التقى خلال الأيام الماضية عددًا من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية.

واستقبل "الشوربجي"، عددًا كبيرًا من الصحفيين الذين طلبوا الترشح لمناصب قيادية في التغييرات الصحفية المرتقبة.

وأكدت المصادر، أن الهيئة تلقت عددا من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين وإداريين بمختلف الصحف القومية، وأن المهندس عبدالصادق الشوربجي يعكف مع عدد من أعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل.

عبدالصادق الشوربجي تغيير قيادات المؤسسات الصحفية الوطنية للصحافة

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