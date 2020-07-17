لمخالفة المواعيد.. غلق وتشميع 9 محلات بمركز الواحات البحرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أغلقت لجنة من مركز الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، 9 محلات تجارية.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم، إنه تم ضبط وغلق 3 مكتبات خردوات، كما تم تشميع 3 محلات بقرية الزبو، و2 محل بويات، ومحل بيع تليفونات محمول وذلك لمخالفتهم مواعيد الغلق المقررة.

جاء ذلك بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، ضمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء.