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السيسي يؤكد حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل حول قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"

01:14 م الجمعة 17 يوليه 2020
السيسي يؤكد حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل حول قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"

الرئيس السيسي

القاهرة - مصراوي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

وأكد الرئيس مجددا خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معرباً في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الإطار.

من جانبه؛ أشاد الرئيس "رامافوزا" بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ما يعكس الإرادة السياسية المصرية لصدق الوصول إلى حل الأزمة.

وقد تم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.​

السيسي سيريل رامافوزا جنوب أفريقيا سد النهضة

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