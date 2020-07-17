بالصور.. الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، إنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الزرايب والبراجيل تتراوح مساحتهما من 100 إلى 150 مترا بالإضافة إلى إزالة تعديات بالأسوار على الأراضي الزراعية بمساحة 350 مترا تقريبا بمنطقة الزرايب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ محافظة الجيزة حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراض أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار راشد، إلى أنه جار استكمال إزاله 5 أبراج بشوارع صلاح الشربيني وناصر جمال بترعة عبدالعال والرشاح وكورنيش النيل وإبراهيم حماد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية.

وأضاف أنه تم إزالة فيلا مقامة بالمخالفة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 250 مترا وتمت أعمال الإزالة بالكامل إضافة إلى إزالة حالتين بناء مخالف وتعديات على أراض أملاك الدولة بقرى بني سلامة ووردان بمركز منشأة القناطر.

وأكد محافظ الجيزة، إزالة أكثر من 100 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي أملاك الدولة خلال اليومين الماضيين مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.