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ضرائب جديدة وخصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية.. الحكومة تنفي 11 شائعة

12:34 م الجمعة 17 يوليه 2020
ضرائب جديدة وخصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية.. الحكومة تنفي 11 شائعة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 11 شائعة وأخبارا مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

ويرصد "مصراوي" رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على 11 شائعة تم تداولها خلال الفترة الماضية على النحو التالي:

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خصم رواتب أصحاب الإجازات الحكومة ضرائب جديدة على الممولين الشائعات وزارة المالية

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