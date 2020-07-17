ضرائب جديدة وخصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية.. الحكومة تنفي 11 شائعة

كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 11 شائعة وأخبارا مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

ويرصد "مصراوي" رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على 11 شائعة تم تداولها خلال الفترة الماضية على النحو التالي: