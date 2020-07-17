الإسكان: تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، موضحاً أن نسبة الإنجاز للوحدات بلغت نحو 98% وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لتسليم الوحدات للفائزين بها في أسرع وقت.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه جارٍ تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية لـ1200 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ، ومراعاة الكفاءة والجودة في تشطيب الوحدات والعمارات بالمشروع.

وتفقد عبدالله، يرافقه مسئولو جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أعمال تنسيق الموقع بمشروع الإسكان الاجتماعي، وأعمال التشطيبات للعمارات بمشروع "سكن مصر" الجديد، وأعمال الإنشاءات للمباني الملحقة بمحطة المياه العملاقة الجارية بالمدينة، موضحاً أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الدؤوبة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدن الجديدة لاسيما مدن الصعيد الجديدة.