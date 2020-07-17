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وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

11:01 ص الجمعة 17 يوليه 2020
وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مذكرة نائبه للتعليم الفني؛ بزيادة معدلات صرف أيام المكافأة الخاصة بالمنتدبين بلجان السير ورؤساء وكلاء لجان الإدارة لجان النظام والمراقبة.

كما يشمل القرار رؤساء ووكلاء الأقسام والحجرات بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات العامة (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) للعام الدراسي 2019/2020.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي عممته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات والإدارات التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على الإدارة العامة للامتحانات بإخطار كافة الجهات المعنية بمراعاة تنفيذ موافقة وزير التربية والتعليم لتحرير استمارات الصرف لجميع اللجان قبل اعتمادها من الإدارة العامة للامتحانات تطبيقا لنص المادة رقم 48 من القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994.

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طارق شوقي وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة مكافأة امتحانات الثانوية العامة

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