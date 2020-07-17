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هل تنازلت مصر عن أحد مبادئها بشأن سد النهضة؟ عضو اللجنة الفنية يجيب

10:57 ص الجمعة 17 يوليه 2020
هل تنازلت مصر عن أحد مبادئها بشأن سد النهضة؟ عضو اللجنة الفنية يجيب

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن السودان لم يعرض تنازل مصر عن جزء من حصتها في مياه النيل.

وأضاف الظواهري، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا: لم يحدث أن عرض السودان تنازل مصر عن جزء من حصتها المائية، ونحن لن نقبل أن نتنازل عن حصة مصر المائية.

وأكد عضو اللجنة الفنية، أن مبدأ مصر التفاوضي هو عدم مناقشة هذا الأمر، وعلى الأشقاء مناقشة الموضوع في وقت آخر بعيداً عن سد ملف سد النهضة.​

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سد النهضة علاء الظواهري السودان مياه النيل

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