الحكومة تنفي منع توفير حصص مياه الري خلال الموسم الحالي

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي.

وأوضحت الوزارة، التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري الزراعات الحالية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وفي إطار حرص الدولة على توفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، فقد تم تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكافة المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات أو تعديات على تلك الموارد المائية، حيث أنه لم يتم ورود أي شكاوى تذكر، وذلك على الرغم من أن هذا موسم أقصى الاحتياجات المائية.

ويجري تطوير منظومة الري الحقلي، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين إنتاجية المحاصيل، كما يتم تنفيذ شبكات الري الحديث من رش وتنقيط بمناطق تجريبية، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير ري في مساحة حوالي 11684 فداناً باستثمارات تقدر بحوالي 205 ملايين جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الري إلى تعظيم العائد من وحدة المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين، وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه واستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد المبذول في عملية الري.

وناشدت الري، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

​