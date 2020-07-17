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الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتناع عن صرف حوافز المعلمين

10:51 ص الجمعة 17 يوليه 2020
الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتناع عن صرف حوافز المعلمين

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن امتناع وزارة التربية والتعليم عن صرف حوافز المعلمين.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين.

وأكدت انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بما في ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moe.gov.eg).‏

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صرف حوافز المعلمين الامتناع عن صرف حوافز المعلمين صفحات التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم

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