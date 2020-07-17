وزير النقل يتابع استعدادات محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو قبل افتتاحها

كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك ورافق الوزير خلال الجولة رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور ثم ورشة العمرة الجسيمة والتي تعتبر أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وأفريقيا وتبلغ مساحتها 65 فدانا وتضم جراج ضخم على مساحة 34 ألف متر مسطح يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا.

كما تفقد الوزير، باقي محطات المرحلة (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة) ووجه الوزير بأن تكون كافة المحطات في جاهزية تامة لافتتاحها والتأكد من كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير ليكون افتتاح المرحلة الرابعة أفضل هدية تقدمها الدولة للشعب المصري قبل عيد الأضحى.

وأشار وزير النقل، إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدي مصرية من خلال شركات مصرية وطنية (المقاولون العرب – أوراسكوم) كمقاول رئيسي للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أهمية محطة عدلي منصور حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس) ومحطة للسوبرجيت ومحطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أنه تم التعاقد على 32 قطارا مكيفا للعمل بالخط الثالث للمترو إلى جانب القطارات العاملة حاليا بالخط لاستيعاب تزايد عدد الركاب بعد تشغيل المرحلة، وتم توريد القطارين الأول والثاني من هذه الصفقة وستصل باقي القطارات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.