وزير الأوقاف: الإقبال على شراء صكوك الأضاحي يؤكد روح التكافل بين المصريين

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ما تشهده الوزارة من إقبال كبير على شراء صكوك الأضاحي للعام السادس على التوالي يؤكد كرم الشعب المصري العظيم وروح التكافل بين أبنائه وحرصهم على أداء شعيرة الأضحية، كما يعكس ثقة الشعب المصري العظيم في مؤسسات الدولة الوطنية.

وقال وزير الأوقاف، إن مديريات الأوقاف حققت حتى الآن إنجازا كبيرا في مشروع صكوك الأضاحي رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، لافتا إلى أن عدة مديريات ارتفعت معدلات بيع الصكوك فيها عن العام الماضي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التيسير على المواطنين المضحين بسهولة ويسر وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات الصحية.

وأوضح وزير الأوقاف، أن قيمة الصك بالكامل تصل من يد المتبرع إلى أيدي الأسر الأولى بالرعاية أينما كانوا بعزة وكرامة، مع حرص الوزارة على الوصول إلى المحتاجين المتعففين عن السؤال، علما بأن جميع المبالغ المجمعة تحول إلى رؤوس أضاحي بدون خصم أي جنيه واحد كمصروفات إعلانية أو إدارية أو خلافه على الإطلاق، وأن عملية ذبح الأضاحي يتم في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك لوزارتي الأوقاف والتموين.