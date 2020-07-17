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أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر بعد حكم حبس الفنان محمد رمضان

04:13 ص الجمعة 17 يوليه 2020
أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر بعد حكم حبس الفنان محمد رمضان

الطيار أشرف أبو اليسر

كتب - محمد عبدالناصر:
وجه الطيار أشرف أبواليسر، الشكر للقضاء بعد إدانة الفنان محمد رمضان في القضية المعروفة بـ"الطيار الموقوف".
وقضت محكمة جنح الدقى، منذ قليل، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".
وقال الطيار في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بشكر القضاء والإعلام والصحافة ومكمل في إجراءات التقاضي عشان أجيب حقي.
ووقعت هيئة الطيران المدنى عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.
تعود القضية إلى فيديو بثه الفنان محمد رمضان على حسابه على انستجرام يظهره وهو في قمرة القيادة للطائرة وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في سلامة وأمان الطيران.

أشرف أبو اليسر محمد رمضان محكمة جنح الدقى القضاء المصري

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