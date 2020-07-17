أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الجيزة: ضبط سيارتين محملتين بمخلفات ذبح الدجاج قبل إلقائها في المياه

12:34 ص الجمعة 17 يوليه 2020
الجيزة: ضبط سيارتين محملتين بمخلفات ذبح الدجاج قبل إلقائها في المياه

مخلفات ذبح الدجاج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة العياط، عن ضبط سيارتين محملتين بمخلفات ذبح دجاج قبل إلقائها في المجاري المائية.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إن ذلك جاء في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع المخالفين وتطبيق القانون على المخالفين.​

مخلفات ذبح الدجاج مدينة العياط محافظة الجيزة

الخبر التالى:

الجيزة تعيد فتح جراج بحي العجوزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئاسة: سنفعل أي وسيلة لحماية أمننا.. ومخطئ من يظن أن صبرنا ضعف