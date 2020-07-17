الجيزة: ضبط سيارتين محملتين بمخلفات ذبح الدجاج قبل إلقائها في المياه
12:34 ص الجمعة 17 يوليه 2020
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة العياط، عن ضبط سيارتين محملتين بمخلفات ذبح دجاج قبل إلقائها في المجاري المائية.
وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إن ذلك جاء في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع المخالفين وتطبيق القانون على المخالفين.
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