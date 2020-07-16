بالأسماء.. ننشر قائمة "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ عن شرق الدلتا

كتب- مصراوي:

حصل مصراوي على أسماء مرشحي قائمة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ عن قطاع شرق الدلتا.

وجاءت الأسماء كالتالي:

مستقبل وطن

- خالد محمد سعيد حسن شحاتة.

- أحمد محمد محمود الخطيب.

- أيمن محمد حامد شريف.

- أحمد عبدالجواد محمد.

- يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة.

- محمد علي عبده أبوحجازي.

- محمد عيد صديق اللمعي.

- حماد موسي حماد.

- أحمد صبح محمد شحاتة.

- جيفارا محمد أحمد.

المؤتمر

- إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة.

مصر الحديثة

- نيفين جورج ميخائيل.

- محمد أحمد محمد السباعي.

الشعب الجمهوري

- فيبي فوزي جرجس.

حماة وطن

- فايز أبوحرب.