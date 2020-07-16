بالأسماء.. ننشر قائمة "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ عن شرق الدلتا
كتب- مصراوي:
حصل مصراوي على أسماء مرشحي قائمة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ عن قطاع شرق الدلتا.
وجاءت الأسماء كالتالي:
مستقبل وطن
- خالد محمد سعيد حسن شحاتة.
- أحمد محمد محمود الخطيب.
- أيمن محمد حامد شريف.
- أحمد عبدالجواد محمد.
- يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة.
- محمد علي عبده أبوحجازي.
- محمد عيد صديق اللمعي.
- حماد موسي حماد.
- أحمد صبح محمد شحاتة.
- جيفارا محمد أحمد.
المؤتمر
- إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة.
مصر الحديثة
- نيفين جورج ميخائيل.
- محمد أحمد محمد السباعي.
الشعب الجمهوري
- فيبي فوزي جرجس.
حماة وطن
- فايز أبوحرب.
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