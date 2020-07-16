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"الحرية المصري" يؤيد الانضمام لتحالف الأحزاب ودعم القائمة بالمحافظات

10:54 م الخميس 16 يوليه 2020
"الحرية المصري" يؤيد الانضمام لتحالف الأحزاب ودعم القائمة بالمحافظات

المهندس معتز محمد محمود

كتب- مصراوي:

عقدت الهيئة العليا لحزب الحرية المصري اجتماعا اليوم، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للحزب المهندس معتز محمد محمود، وأحمد مهني الأمين العام للحزب، في اطار مناقشة خطوات الحزب خلال الفترة المقبلة، والوقوف على أهم القرارات التي تخص الانتخابات المقبلة (الشيوخ-النواب).

وعرض أعضاء المجلس الرئاسي للحزب آخر ما تم من خطوات تخص انتخابات مجلس الشيوخ، وأبدى أعضاء الهيئة العليا للحزب، موافقتهم على الانضمام لتحالف الأحزاب القائمة الوطنية ودعم ما توصل له المجلس الرئاسي.

كما أكد الحزب على جميع الأعضاء ضرورة دعم القائمة ومرشحيها في جميع المحافظات، مما لقى قبول أعضاء الهيئة العليا مؤكدين على العمل بقلب واحد.

وأعلن الحزب دعم مرشحي التحالف على نظام الفردي بمختلف المحافظات، ودعم المرشحين خلال خوض الاستحقاقات الانتخابية.

كما أعلن الحزب، تجديد عهده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل ما يتخذ من قرارات نحو الحفاظ على مكانة مصر وأمنها القومي، خاصة بعد الظروف المحيطة.

وتوجه جميع قيادات وأعضاء الحزب ببرقية تأييد ومساندة للرئيس السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

المهندس معتز محمد محمود حزب الحرية المصري تحالف الأحزاب

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