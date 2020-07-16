الإسكان: أجهزة 7 مدن جديدة تناقش التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها
كتب- محمد عبدالناصر:
صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأنه تم عقد اجتماعٍ بحضور عددٍ من مسئولي إدارات شئون البيئة بأجهزة 7 مدن جديدة بقطاع غرب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة أفضل الطرق للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة بتلك المدن.
وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أن الاجتماع تناول كيفية تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة وتكنولوجيا إعادة التدوير وإنتاج الطاقة الحيوية والبديلة، كما تم مناقشة الدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري (انترانس كونسلتنج) للاستشارات البيئية والنقل، ووضع جداول زمنية لتنفيذ تلك المنظومة،.
وجرى عقد الاجتماع بحضور مدير عام إدارة شئون البيئة برئاسة الهيئة، وممثلي إدارات شئون البيئة بأجهزة مدن (6 أكتوبر - الشيخ زايد - برج العرب – السادات – النوبارية - القرى السياحية - حماية أملاك الهيئة).
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