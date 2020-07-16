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مصر للطيران: شهادة "PCR" شرط السفر إلى أبوظبي وبودابست

09:14 م الخميس 16 يوليه 2020
مصر للطيران: شهادة "PCR" شرط السفر إلى أبوظبي وبودابست

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران الركاب المسافرين إلى مطاري أبوظبي بدولة الإمارات وبودابست بدولة المجر اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 16 يوليو وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى أبوظبي أو بودابست.

وقالت الشركة: وردت تعليمات من السلطات في المطارين بضرورة إحضار الشهادة في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر.

وأشارت إلى ضرورة إحضار الشهادة حتى يتم السماح بصعود الركاب إلى الرحلات المتجهة إلى تلك الوجهات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة في كل دولة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصر للطيران، على الركاب المسافرين إلى أبوظبي وبودابست ضرورة التواصل مع مركز اتصالات الشركة 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.​

شركة مصر للطيران مطار أبوظبي الإمارات شهادة PCR فيروس كورونا

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