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مصادر بـ"من أجل مصر": تسليم قائمة القاهرة ووسط الدلتا للوطنية للانتخابات قبل الغلق اليوم

09:05 م الخميس 16 يوليه 2020
مصادر بـ"من أجل مصر": تسليم قائمة القاهرة ووسط الدلتا للوطنية للانتخابات قبل الغلق اليوم

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- مصراوي:

قالت مصادر من بين مرشحي قائمة "من أجل مصر" لقطاع القاهرة ووسط الدلتا، إنه تم التقدم بقائمة انتخابات مجلس الشيوخ عن القاهرة ووسط الدلتا اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات قبل غلق باب تلقي المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ أو القوائم والمشكلة من 35 مرشحًا.

وأكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن القائمة المشكلة من تحالف الأحزاب الوطنية سميت "من أجل مصر".

ومن أبرز مرشحي القائمة المقدمة كل من سامح أنور السادات، ومحمد منظور، ومحمود منصور، وحازم الجندي، وعاطف النمكي، وعايدة نصيف، وياسر الهضيبي، وطارق عبدالعزيز، ومحمود بكري، وعبدالسلام الجبلي، وحسام الخولي.

الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل مصر مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ

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