مصادر بـ"من أجل مصر": تسليم قائمة القاهرة ووسط الدلتا للوطنية للانتخابات قبل الغلق اليوم
كتب- مصراوي:
قالت مصادر من بين مرشحي قائمة "من أجل مصر" لقطاع القاهرة ووسط الدلتا، إنه تم التقدم بقائمة انتخابات مجلس الشيوخ عن القاهرة ووسط الدلتا اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات قبل غلق باب تلقي المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ أو القوائم والمشكلة من 35 مرشحًا.
وأكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن القائمة المشكلة من تحالف الأحزاب الوطنية سميت "من أجل مصر".
ومن أبرز مرشحي القائمة المقدمة كل من سامح أنور السادات، ومحمد منظور، ومحمود منصور، وحازم الجندي، وعاطف النمكي، وعايدة نصيف، وياسر الهضيبي، وطارق عبدالعزيز، ومحمود بكري، وعبدالسلام الجبلي، وحسام الخولي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
84843
عدد المصابين
-
26135
عدد المتعافين
-
4067
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13589273
عدد المصابين
-
7607003
عدد المتعافين
-
584989
عدد الوفيات
إعلان