وزير الزراعة يوجه بحصر الأصول المهدرة وتفعيل دور التعاونيات الزراعية​

كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية قيام الجمعيات والتعاونيات الزراعية بدورها في خدمة المزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي، مشددا على منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهدها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كما شدد القصير، خلال اجتماعه مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر "فيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل وطالب بسرعة الاستجابة لشكاوى الفلاحين وإيجاد حلول لها.

ووجه وزير الزراعة، المديريات بحصر الأصول المهدرة في نطاق محافظتها لبحث كيفية رفع كفاءتها وحسن استغلالها، وأعلن عن مسابقة المديرية النموذجية وإجرائها كل 3 أشهر وتكريم مديرها من خلال وضع معايير أداء أهمها زيادة الإنتاجية وخدمة الفلاحين وحل مشاكلهم.

وأشار وزير الزراعة، إلى ضرورة الإسراع في منظومة كارت الفلاح، لافتا إلى أنه تم إضافة خدمة المدفوعات (ميزة) إلى الكارت، مطالبا بتوعية المزارعين بأهمية الري الحديث للاشتراك في هذه المنظومة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير المياه والأسمدة والمبيدات.