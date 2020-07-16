الأسماء.. ننشر مرشحي "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ عن الجيزة
كتب- مصراوي:
انتهى التحالف الانتخابي والمكون من 11 حزبا، من قائمته عن محافظة الجيزة والمرتقب تسميتها "من أجل مصر".
وجاء تشكيل القائمة الذي حصل مصراوي على نسخة منه كالتالي:
1- 4 مرشحين عن حزب مستقبل وطن (وليد محمود فوزي المليجي – أحمد محمد شراني عيد - فرج فتحي فرج علي - سهير عبدالسلام حنفي).
2- مرشحان عن حزب الوفد (طارق مصطفى حسانين عبدالله - أمل محمد رمزي).
3- مرشح عن حزب التجمع عمرو عزت محمد السيد.
4- مرشح عن حزب الشعب الجمهوري محمد رمضان سيد أحمد عمارة.
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