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الأسماء.. ننشر مرشحي "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ عن الجيزة

07:42 م الخميس 16 يوليه 2020
الأسماء.. ننشر مرشحي "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ عن الجيزة

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- مصراوي:

انتهى التحالف الانتخابي والمكون من 11 حزبا، من قائمته عن محافظة الجيزة والمرتقب تسميتها "من أجل مصر".

وجاء تشكيل القائمة الذي حصل مصراوي على نسخة منه كالتالي:

1- 4 مرشحين عن حزب مستقبل وطن (وليد محمود فوزي المليجي – أحمد محمد شراني عيد - فرج فتحي فرج علي - سهير عبدالسلام حنفي).

2- مرشحان عن حزب الوفد (طارق مصطفى حسانين عبدالله - أمل محمد رمزي).

3- مرشح عن حزب التجمع عمرو عزت محمد السيد.

4- مرشح عن حزب الشعب الجمهوري محمد رمضان سيد أحمد عمارة.

الهيئة الوطنية للانتخابات محافظة الجيزة من أجل مصر حزب مستقبل وطن حزب الوفد انتخابات الشيوخ

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