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رئيس المجلس الأعلى لقبائل ترهونة: فوضنا الجيش المصري وصاحب البيت لا يستأذن

06:45 م الخميس 16 يوليه 2020
رئيس المجلس الأعلى لقبائل ترهونة: فوضنا الجيش المصري وصاحب البيت لا يستأذن

جانب من لقاء القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح

كتب-أحمد مسعد:

قال الشيخ صالح الفندي، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ترهونة، إن اللسان يعجز عن تقديم الشكر للشعب المصري والجيش المصري والبرلمان المصري.

وأضاف "الفندي"، على هامش لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد القبائل الليبية، اليوم الخميس: صاحب البيت لا يستأذن لدخول بيته، ومصر وليبيا واحد.

وتابع: البرلمان الليبي والجيش الليبي أعلنا تفويضهما بدخول الجيش المصري، مؤكداً أن الليبيين علي إثر أجدادهم وأنهم سيقاتلون المحتل العثماني كما قاتل سلفهم.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ترهونة، على أن الشعب الليبي لن يصمت في وجه المحتل وسيعلمون معا لقتال الاحتلال.

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