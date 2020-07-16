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رئيس "تنشيط السياحة" يبحث استعادة معدلات الحركة الوافدة

06:07 م الخميس 16 يوليه 2020
رئيس "تنشيط السياحة" يبحث استعادة معدلات الحركة الوافدة

المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

عقد المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، عبر تقنية "Zoom"، اجتماعا مع ممثلي عدد من كبرى شركات السياحة العاملة في الأسواق التي بدأت في الوفود للمقاصد السياحية المصرية.

وبحث اللقاء، بحسب بيان، سبل تعزيز الحركة الوافدة لمصر من هذه الأسواق في ضوء المتغيرات الحالية، حيث استعرض رئيس الهيئة ضوابط وإجراءات السلامة الصحية التي اتخذتها الوزارة لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وأشار إلى أن الحوافز المختلفة التي تم منحها لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات على تنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، ومنها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية ورسوم الهبوط والإيواء وذلك حتى ٣١ أكتوبر 2020، بالاضافة إلى تخفيضات على أسعار الوقود الخاص بالطيران، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

وتحدث عن استعداد الهيئة لتطوير التعاون مع شركات السياحة من خلال تنفيذ برامج ترويجية مشتركة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدعوة الصحفيين والمؤثرين وقادة الرأي والشخصيات العامة في الأسواق المختلفة لزيارة مصر بهدف تسليط الضوء على الإجراءات المتميزة ومعايير السلامة الصحية المطبقة في المقاصد السياحية المختلفة في مصر.

وعرض ممثلو الشركات السياحية مقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية التي يتعاملون معها، وتم التباحث حول وضع خطط مستقبلية قصيرة المدى لاستعادة الحركة السياحية من المزيد من الأسواق وفتح أسواق سياحية جديدة.

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