شيخ قبيلة العبيدات: نطالب مصر بتنظيف ليبيا من الغزاة الأتراك

جانب من لقاء القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الشيخ الطيب الشريف خير الله، شيخ قبيلة العبيدات، أن تدخل مصر في ليبيا يأتي لحماية بلادهم وتنظيفها من المستعمر التركي.

وأضاف الشريف، على هامش لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد القبائل الليبية، اليوم الخميس: نرى في تدخل مصر لحماية ليبيا كل إيمان وثقة من أجل دفاع شقيق عن شقيقه وجار عن جاره.

وأكد أن روابط مصر وليبيا تتجاوز كافة المعوقات كونها "أمن مشترك" يجمعه تاريخ وجغرافيا وصلة رحم وقرابة تزداد مع الشدائد والأزمات.

وتابع: قبائل ليبيا وجيشها وشعبها يناشدون جيش مصر ورئيسها وشعبها لتنظيف ليبيا من الغزاة الأتراك، ومن يساندهم ممن يريدون تفريق شملها وتسليمها للإرهابيين والمرتزقة من أجل تهديد أمن مصر والمنطقة.

ووجه شيخ قبيلة العبيدات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بأمن واستقرار ليبيا.​