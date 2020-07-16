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رئيس قبيلة التبوك: المحتل التركي طامع في خيرات ليبيا

05:49 م الخميس 16 يوليه 2020
رئيس قبيلة التبوك: المحتل التركي طامع في خيرات ليبيا

جانب من لقاء القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح

كتب- أحمد مسعد:

قال الشيخ علي محمد بركة، رئيس المجلس الأعلى لقبيلة التبوك، إن الشعب الليبي يرسل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والبرلمان وجموع الشعب المصري.

وقال بركة، خلال كلمته على هامش لقاء الرئيس السيسي بوفد القبائل الليبية، اليوم الخميس: اجتماع اليوم يذكرنا باجتماع التبوك الذي أسس الجيش الليبي لمواجهة الاحتلال تحت رعاية الشقيقة مصر.

وأضاف: المحتل التركي طامع في خيرات بلادنا ويتوهم عودة الحلم العثماني من جديد، لافتا إلى الالتزام الكامل بالمبادرة المصرية التي تتمثل في عقيلة صالح رئيس البرلمان وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وأشار إلى أن مصر هي الدرع الواقي للأمة العربية، وأن الليبيين مصرين على تحرير كامل اراضيهم.

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