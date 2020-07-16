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السيسي لقبائل ليبيا: "إن تنتصروا بنا سننصركم"

05:46 م الخميس 16 يوليه 2020
السيسي لقبائل ليبيا: "إن تنتصروا بنا سننصركم"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تتخلى عن الأشقاء في ليبيا، لافتا إلى أن مصر ليس لها أي مطامع في ليبيا.

وأضاف السيسي، خلال لقاء وفد القبائل الليبية، اليوم الخميس: إن تنتصروا بنا فسننصركم.

وأشار الرئيس إلى أن أمن الدولة الليبية هو أمن مصر، وأن مصر تتعامل مع ليبيا دولة موحدة وليس شمال وجنوب.

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