أحد شيوخ القبائل الليبية: ندعو الشعب المصري للتوجه إلى ليبيا للعمل

جانب من لقاء القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال العمدة عبدالسلام عبدالعاطي البرغثي، أحد مشايخ وفد القبائل الليبية الذي يزور مصر حاليا، إن الشعب المصري غني برجاله وجيشه، مقدمًا التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف العمدة عبدالسلام، خلال كلمته على هامش لقاء القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: بإسمي واسم وفد القبائل الليبية وأمهات وآباء الشهداء الذين سقطوا في أرض ليبيا ومصر، نحيي الرئيس السيسي والشعب المصري.

وتابع العمدة عبدالسلام عبدالعاطي: نبغي أن يتجه الشعب المصري إلى ليبيا للعمل هناك.